Estrela da Amadora contrata jovem médio angolano Maestro

Jovem atleta, internacional pelos sub-17 angolanos no Mundial'2019 da categoria, chega à Reboleira oriundo da Academia de Futebol de Angola

O Estrela da Amadora contratou o jovem médio angolano Maestro, de 18 anos, cobiçado por vários clubes portugueses e europeus, revelou, esta terça-feira, à Lusa fonte oficial da SAD do conjunto da Liga SABSEG.

António Simão Muanza, conhecido no mundo do futebol por Maestro, chega oriundo da Academia de Futebol de Angola [AFA] e, segundo a mesma fonte, o jogador recebeu abordagens do Trofense e do Leixões, do mesmo escalão, e dos espanhóis do Almería.

"O trabalho efetuado por André Geraldes e pelos seus parceiros investidores na SAD, nomeadamente Paulo Lopo, trouxeram o médio "box-to-box" que o Estrela procurava para este inverno", explicou, acrescentando que os "tricolores" conseguem "100% dos direitos desportivos do médio, através de uma operação complexa entre o clube angolano, a Federação Angolana de Futebol e a Federação Portuguesa de Futebol".

O médio centro representou a seleção sub-17 do seu país no Mundial de 2019, no qual participou nos quatro duelos que Angola realizou no torneio, eliminados nos "oitavos".

Maestro já integrará os trabalhos às ordens do treinador Ricardo Chéu a partir de quarta-feira, quando se prepara a visita do oitavo da II Liga portuguesa de futebol, com 25 pontos, ao reduto do Mafra, no 10.º lugar, com 24, na próxima terça-feira, às 18:00.