Estrela alcança primeiro triunfo na Liga SABSEG após reviravolta e três vermelhos para o Farense

Jogo difícil para a formação algarvia.

O Estrela da Amadora venceu este sábado pela primeira vez na Liga SABSEG, por 3-1, na receção ao Farense, após a derrota frente ao Mafra na primeira jornada (2-0) e o empate com o Trofense (0-0) na segunda.

A vitória surgiu após reviravolta (o emblema algarvio esteve a vencer desde os 17 minutos até aos 81') e depois de a formação comandada por Jorge Costa ver três cartões vermelhos diretos (Bura aos 21', Claudio Falcão aos 63' e Alex Pinto aos 87').

Pedro Henrique abriu o marcador para o Farense aos 17 minutos, mas Tipote (81') e Diogo Pinto (85' e 92') deram a volta ao resultado.

Com o triunfo, o Estrela da Amadora ascendeu provisoriamente ao quinto lugar, com quatro pontos, enquanto o Farense é 16.º classificado, com apenas um ponto somado.

Jogo realizado no Estádio José Gomes, na Amadora.

Estrela da Amadora - Farense, 3-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Pedro Henrique, 17 minutos.

1-1, Tipote, 81.

2-1, Diogo Pinto, 85.

3-1, Diogo Pinto, 90+2.

Equipas:

- Estrela da Amadora: Vítor São Bento, Sérgio Conceição, Mamadou Traoré, Matheus Dantas (Tipote, 67), Edu Duarte (Mamadu Candé, 58), Aloísio, Chapi Romano (Horácio Jau, 59), Xavi Fernandes (Fabrício, 46), Miguel Rosa, Diogo Pinto e Lubega (Paulinho, 59).

(Suplentes: Gonçalo Tabuaço, André Duarte, Mamadu Candé, Horácio Jau, Reko Silva. Bruno Gonçalves, Tipote, Paulinho e Fabrício).

Treinador: Rui Santos.

- Farense: Defendi, Alex Pinto, Gut, Eduardo Mancha, Abner, Bura, Fabrício Isidoro, Amine, Paollo (Cláudio Falcão, 46), Elves Baldé (Mayambela, 25, Vasco Lopes, 84) e Pedro Henrique (Henrique, 84).

(Suplentes: Ricardo Velho, André Seruca, Henrique, Cláudio Falcão, Mica Silva, Miguel Bandarra, Vasco Lopes, Mayambela e Cristian Ponde).

Treinador: Jorge Costa.

Árbitro: Vítor Ferreira (AF Braga).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Aloísio (12), Amine (19), Fabrício Isidoro (20), Fabrício (53), Mayambela (55), Mamadu Candé (59), Pedro Henrique (68) e Diogo Pinto (88). Cartão vermelho direto para Bura (21), Cláudio Falcão (63) e Alex Pinto (87).

Assistência: 873 espectadores.