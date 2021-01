No clássico de equipas B, FC Porto e Benfica empatam jogo polémico

O FC Porto B recebeu o Benfica B na 17.ª jornada da II Liga. O jogo acabou sem golos.

Em jogo a contar para a 17.ª jornada da II Liga, FC Porto B e Benfica B empataram a um golo.

O primeiro da tarde surgiu já aos 89 minutos, de grande penalidade, e foi marcado por Paulo Bernardo. Os dragões conseguiram o empate já no tempo extra, por Mor N'Diaye.

E o lance que marca este duelo aconteceu aos 87 minutos, aquando da marcação do penálti para as águias. Na sequência da decisão, Ricardo Silva, guarda-redes do FC Porto B, e Luís Lopes, avançado do Benfica B - que sofreu a falta que motivou o castigo da marca dos onze metros -, desentenderam-se e o guardião portista viu o vermelho direto. Os dois jogadores encostaram as cabeças e trocaram algumas palavras, tendo Luís Lopes acabado no chão, a queixar-se de um alegado toque de Ricardo Silva.

A decisão do árbitro motivou muitos protestos da equipa da casa e, no final, o treinador Rui Barros queixou-se da arbitragem, dizendo que é "muito fácil marcar penáltis contra o FC Porto B".

O conjunto azul e branco soma agora 13 pontos - 17.º lugar - e as águias seguem com 19, ocupando o 11.º lugar.