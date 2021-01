Rui Barros: "É muito fácil marcar penáltis contra o FC Porto B"

Depois do empate 1-1 frente ao Benfica B, o treinador do FC Porto B, Rui Barros, criticou a decisão do árbitro que apitou um penálti a favorecer os encarnados e que deu golo aos 89 minutos.

Análise ao jogo: "Apesar do relvado estar como estava - era assim para as duas equipas -, tivemos uma atitude fantástica, os jogadores foram uns guerreiros, porque durante os noventa minutos o Benfica teve uma boa oportunidade. O resto do jogo foi nosso. As bolas não entram, não sei o que se passa. Não sei se é falta de sorte, se é azar... Temos de melhorar o que está menos bem."

Crítica ao penálti assinalado a favor do Benfica B: "Estes miúdos merecem tudo. Se não for comigo, será com outro treinador. Pelo que fazem durante a semana e durante os jogos, não merecem estar nesta posição. Mas o futebol são pontos e resultados. Ma dói-me ver ali os miúdos revoltados. É muito fácil marcar penáltis contra nós. Acho que não fiz mal a nenhum árbitro em toda a minha carreira. A expulsão do Ricardo é horrível, ele não fez nada. As pessoas têm de decidir consoante o que veem. É inconcebível. A culpa também é minha, mas é muito fácil marcar penáltis contra o FC Porto B."