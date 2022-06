Eleições no Moreirense para o biénio 2022-2024 já têm data marcada

Ato eleitoral irá decorrer no auditório do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, no dia 12 de junho.

As eleições do Moreirense rumo ao biénio 2022-2024 vão decorrer em 12 de junho, no auditório do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, anunciou o clube despromovido à II Liga.

De acordo com a convocatória assinada pela presidente da mesa da assembleia geral, Serafina Pereira, o prazo para a entrega de candidaturas decorre até às 18h00 de 9 de junho, com o sufrágio calendarizado para três dias depois, entre as 12h00 e as 16h30.

"O resultado das eleições será dado a conhecer pelas 17h00, dando-se, de seguida, a investidura dos sócios eleitos", explica o documento, num ato que se destina a eleger os novos membros da mesa da assembleia geral, direção e conselho fiscal e disciplinar.

Caso não surjam listas concorrentes, o sufrágio vai ser anulado e substituído por uma assembleia geral extraordinária, aprazada para 15 de junho, às 17h00, igualmente no auditório do estádio do Moreirense, que terá como ponto único da ordem de trabalhos "a apresentação de soluções para o restabelecimento da normal atividade do clube".

Vítor Magalhães, de 70 anos, reassumiu em 2008/09 a presidência do clube da vila de Moreira de Cónegos, que já tinha dirigido entre 1996/97 e 2003/04, tendo, pelo meio, exercido um mandato à frente do vizinho Vitória de Guimarães, de 2004/05 a 2006/07.

Os minhotos fecharam a I Liga no 16.º e antepenúltimo lugar, à frente dos condenados Tondela - que suplantaram na 34.ª e última jornada - e Belenenses, mas vacilaram no play-off (derrota por 0-2 fora e vitória 1-0 em casa) frente ao Chaves, terceiro colocado da II Liga, para falharem a 13.ª presença, e nona consecutiva, na elite.