"É por jogos como este que o Farense não está na I Liga", diz Jorge Costa

Declarações do treinador do Farense após terminar o encontro com o Estrela da Amadora [derrota por 3-1] com oito jogadores em campo.

O Farense saiu este sábado derrotado do terreno do Estrela da Amadora, por 3-1, depois de até ter estado a vencer por 1-0. O jogo ficou ainda marcado por três cartões vermelhos diretos à formação algarvia.

Após a partida, Jorge Costa, treinador do Farense, reagiu em declarações à SportTV.

"Foi um jogo difícil em todos os sentidos. É por jogos como este que o Farense não está na I Liga. Os meus jogadores trabalharam, deram o que tinham e o que não tinham. Estamos completamente condicionados para a próxima jornada, mas isto é uma maratona", afirmou.