Covilhã reforça centro da defesa com ex-Rio Ave

Redação com Lusa

O defesa-central Ângelo Meneses, que se encontrava sem clube desde que deixou o Rio Ave, é reforço do Covilhã, anunciou esta sexta-feira o clube da II Liga.

O defesa, de 29 anos, que hoje já treinou integrado no plantel serrano, alinhou na última temporada no Rio Ave, formação ao serviço da qual jogou em 13 partidas.

Ângelo Meneses conta ainda com passagens por FC Ararat (Arménia), Famalicão, Penafiel e Oliveirense, depois de ter passado pelos escalões de formação do Leixões e do FC Porto.

Na noite de quinta-feira, durante a assembleia geral do clube, o presidente, José Mendes, anunciou grandes alterações no plantel serrano e a chegada "de três ou quatro jogadores" antes da reabertura do mercado de transferências.

José Mendes acrescentou que a partir de janeiro podem ser contratados "mais cinco ou seis jogadores" se for necessária essa mudança para inverter a sequência de resultados negativos.

O Sporting da Covilhã encontra-se em último lugar da II Liga de futebol, com apenas uma vitória e cinco pontos somados.

No início de outubro, Alex Costa sucedeu a Leonel Pontes no comando técnico do emblema serrano.