Cláudio Winck deixou Marítimo e rumou à Turquia

O lateral direito, de 29 anos, viu o seu contrato terminar em junho com os verde-rubros, após três temporadas,

O brasileiro Cláudio Winck, que representou durante três temporadas o Marítimo na I Liga, assinou contrato com o Kasimpasa.

O lateral direito, de 29 anos, viu o seu contrato terminar em junho com os verde-rubros, após três temporadas, que culminaram num total de 103 partidas oficiais disputadas e 11 golos apontados.

Nas suas redes sociais, Cláudio Winck escreveu que chegou o "momento de mais um desafio na carreira", revelando estar motivado para ajudar o clube a atingir os seus objetivos, depois de o Kasimpasa ter ficado no 10.º posto da última edição do campeonato.

Leia também FC Porto FC Porto vence Portimonense: veja os golos de Baró e Gonçalo Borges O FC Porto venceu o Portimonense, esta quarta-feira, por 2-0. O jogo que decorreu à porta fechada foi o primeiro dos dragões no decorrer do estágio no Algarve, que começou na terça-feira. Os golos foram apontados por Baró e Gonçalo Borges, tendo este jogo ficado marcado, ainda, por um penálti falhado por André Franco.

Na última campanha ao serviço dos insulares, acabou por perder a titularidade na ponta final da competição, situação que não impediu o lateral de se tornar determinante na luta pela manutenção, ao marcar o golo na vitória diante do Vizela na penúltima ronda, que permitiu aos insulares disputar o play-off.

O lateral também marcou diante do Estrela da Amadora, na primeira mão do play-off, mas os insulares acabaram por ser relegados para a II Liga, ao perderem no desempate por grandes penalidades na segunda mão, na Madeira.

O atleta formado no Grémio e no Internacional chegou à Madeira na temporada 2020/21, proveniente dos brasileiros do Vasco da Gama, tendo em 2016 contado com uma breve passagem pelos italianos do Verona.