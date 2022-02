Bruno Teles termina a carreira e é homenageado antes do Chaves-Benfica B

Bruno Teles homenageado anets do jogo com o Chaves

Lateral de 35 anos sofreu uma grave lesão esta época e decidiu colocar ponto final na carreira.

Bruno Teles, defesa do Chaves, despediu-se esta sexta-feira do futebol e foi homenageado pela SAD antes do início do jogo com o Benfica B, que abriu a 23.ª jornada da Liga SABSEG. O lateral-esquerdo, de 35 anos, decidiu terminar a carreira devido a uma grave lesão que o obrigou a ser operado, quando levava sete jogos disputados pelo clube transmontano, ao qual chegou no início da temporada.

Para além do Chaves, em Portugal representou a Académica, Paços de Ferreira, Rio Ave e V. Guimarães. O Krylya Sovetov, da Rússia, foi o outro clube cuja camisola vestiu na Europa.

O defesa encerra a carreira com 306 jogos oficiais, sendo que 92 foram disputados na I Liga e 65 na Liga SABSEG. Foi campeão da II Liga, pelo Paços de Ferreira, campeão na Rússia e e campeão gaúcho.