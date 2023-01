B SAD volta a não vencer e Nandinho deixa o comando técnico

Treinador deixa o cargo após empate com o Trofense.

Nandinho está de saída do comando técnico da B SAD. Ao que O JOGO apurou, o presidente do emblema do Jamor, Rui Pedro Soares, reuniu-se com o treinador, de 49 anos, depois do empate de segunda-feira frente ao Trofense, onde foi comunicada a saída.

Os maus resultados nos últimos três jogos, duas derrotas e um empate, foram determinantes para esta decisão.

Contratado à quarta jornada para suceder José Maria Pratas, Nandinho conquistou 15 pontos em 14 partidas, e deixa a B SAD no 16º lugar da Liga SABSEG. Na Taça de Portugal, o trajeto foi mais positivo e os azuis do Jamor ainda estão em prova e vão disputar o acesso às meias-finais frente ao Famalicão.