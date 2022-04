"Anda lá, preto!": jogador do Benfica B condena "episódio nojento" em Vila do Conde

Cor de pele de Sandro Cruz, defesa do emblema da Luz, foi visada em tom insultuoso por possível fã da equipa da casa

Corria o minuto 60' do Rio Ave-Benfica B quando Sandro Cruz, futebolista encarnado, enquanto caminhava para ser substituído no desafio da jornada 30 da Liga SABSEG, foi alvo de um insulto racista, feito por uma eventual adepta vila-condense, na bancada.

"Anda lá, ó preto! Vai embora, c...!", ouve-se a declaração insultuosa, em tom feminino, através da transmissão televisiva da SportTV. Após o encontro, ocorrido este domingo, Sandro Cruz condenou o "episódio nojento" ocorrido no qual foi a vítima.

"Hoje, infelizmente, passou-se [em Vila do Conde] mais um episódio nojento na nossa sociedade e no nosso desporto. Por isso é que continua como está... mas continuamos a ser hipócritas o suficiente para dizer que não somos um país racista!", lê-se na conta pessoal no Twitter do defesa do Benfica B, colocada após a visita ao Rio Ave.