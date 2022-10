Tulipa é o novo treinador da equipa sub-23 do Vizela

Na última temporada trabalhou na estrutura do Marítimo.

Tulipa é o novo treinador dos sub-23 do Vizela, com contrato válido por duas épocas. A dispensa do técnico Nuno Braga resulta da restruturação que tem vindo a ser efetuada pela nova administração da SAD.

O Vizela defronta terça-feira o Braga e já sob a supervisão de Tulipa, que na época passada treinou os sub-23 do Marítimo. No percurso ten ainda passagens por Ovarense, Estoril, Trofense, Chaves, Covilhã, Ribeirão e os escalões de formação do FC Porto.