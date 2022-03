Claque do Vizela visa condicionantes e anuncia que não vai à Luz

Força Azul 1982 manifesta-se contra a obrigatoriedade de apresentar dados pessoais à entrada para o reduto encarnado.

A Força Azul 1982, claque do Vizela, anunciou esta segunda-feira, através de comunicado, que não estará presente no Estádio da Luz, esta sexta-feira, para assistir ao encontro dos minhotos com o Benfica, referente à 26.ª jornada da Liga Bwin.

Em causa, de acordo com o grupo, está a obrigatoriedade de apresentar os dados pessoais à entrada do recinto, anunciada pelas águias, algo que a claque vizelense descreve como uma "condicionante".

"No estádio da Luz, quer seja o setor ZCEAP, quer seja setor normal, essa instituição [Benfica] só disponibiliza ingressos com a condição de facultar dados pessoais, como cartão de cidadão e nome completo. Estas regras vão contra os nossos ideais e valores que tanto prezamos e passamos para os mais novos", refere a Força Azul 1982, prosseguindo: "Fomos dos poucos grupos que disse sempre não à legalização e um dos muitos que não aderiu e combateu, desde a primeira hora, o famoso e extinto cartão do adepto, que agora se encapota de uma outra forma menos conhecida, onde mudam nomes e mantêm todas as condicionantes que segregam adeptos nos estádios de futebol."

A terminar, um apelo aos vizelenses que se deslocarem à capital: "A presença na Luz fica ao critério de qualquer adepto vizelense, apelando apenas para que, no mínimo, não utilizem cânticos nossos nem utilizem qualquer material alusivo ao grupo."

Leia o comunicado do Vizela na íntegra:

"Vimos por este meio informar que a FORÇA AZUL 1982 não marcará presença no jogo Benfica-FC VIZELA a contar para a 26ª Jornada. Com surpresa nossa que nos deparamos com a publicação do Benfica a anunciar preçário dos ingressos para esta deslocação bem como as suas condicionantes.

No estádio da Luz, quer seja o setor ZCEAP, quer seja setor normal essa instituição só disponibiliza ingressos com a condição de facultar dados pessoais, como cartão de cidadão e nome completo.

Estas regras vão contra os nossos ideais e valores que tanto prezamos e passamos para os mais novos.

Fomos dos poucos grupos que disse sempre não à legalização e um dos muitos que não aderiu e combateu desde a primeira hora o famoso e extinto cartão do adepto, que agora se encapota de uma outra forma menos conhecida, onde mudam nomes e mantém todas as condicionantes onde segrega adeptos nos estádios de futebol.

Pretendíamos estar presentes como sempre o fizemos e o faremos, mas em condições normais que não quebrem regras do grupo, muito menos princípios e valores que jamais serão quebrados.

A presença na Luz fica ao critério de qualquer adepto vizelense apelando apenas para que no mínimo não utilizem cânticos nossos nem utilizem qualquer material alusivo ao grupo.

Estaremos no centro da cidade no apoio e apelamos a todos para que se juntem a nós também."