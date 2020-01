Presidente do V. Setúbal diz que Sporting não aceita adiar o jogo

Vítor Hugo Valente, presidente do V. Setúbal, revelou que o Sporting não vai aceitar o adiamento do jogo.

Vítor Hugo Valente, presidente do Vitória de Setúbal, revelou esta quinta-feira que o Sporting não vai aceitar o pedido dos sadinos par ao adiamento do jogo da 16ª jornada da I Liga. Recorde-se que o plantel dos vitorianos está a contas com um surto gripal - 80 por cento do plantel está afetado - e a preparação para o jogo com os leões tem sido muito condicionada. Julio Velázquez não orientou sequer o treino previsto para esta quarta e quinta-feira dadas as condições dos jogadores.

Em declarações à Rádio Renascença, o líder dos sadinos diz que o Sporting se mostrou indisponível devido aos jogos da Taça da Liga e da Liga Europa que terá pela frente nas próximas semanas.

"O Sporting referiu-nos por e-mail que verifica indisponibilidade pelas competições em que está inserido, a Taça da Liga e a Liga Europa. Nós já comunicamos que há datas que não interferem com essas competições, nem com a Liga. Há intervalos, o mais evidente é aquele em que se disputam as meias-finais da Taça de Portugal e nem o Sporting nem nós estamos inseridos", explicou Vítor Hugo Valente.

"O presidente do Sporting é nosso amigo, é um clube amigo e é médico, tem especial sensibilidade para este tipo de situações. Sugerimos datas que não interferem com nenhuma das competições em que o Sporting está inserido. Aguardamos pela Liga, já comunicamos ao sindicato e a todas as instâncias. Jogar sem jogadores é contra o futebol", continuou.

Refira-se que a formação verde e branca defronta o Benfica no dia 17 de janeiro, sexta-feira.