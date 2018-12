Nuno Pinto tem linfoma: "É um choque", diz presidente do V. Setúbal

Lateral-esquerdo foi diagnosticado com um linfoma.

Nuno Pinto está a lutar contra um linfoma e terá de interromper a carreira. A revelação foi feita este domingo, em conferência de imprensa, pelo presidente do V. Setúbal, na companhia do lateral-esquerdo, que tinha ficado de fora do jogo com o Portimonense depois de lhe ter sido diagnosticado o grave problema de saúde.

"Costuma-se dizer que por trás de um jogador está o homem. Estamos aqui com o Nuno Pinto, não enquanto jogador, mas sim como homem, porque no âmbito de um exame detetado pelo nosso departamento médico foi verificado que o Nuno Pinto tem um linfoma", explicou Vítor Hugo Valente.

"A notícia foi para nós um verdadeiro choque, mas no futebol todos estamos habituados a que na hora da derrota o primeiro pensamento é seguir-se uma vitória. O Nuno Pinto tem tido acompanhamento do departamento médico do Vitória, o doutor Ricardo tem sido incansável a acomanhá-lo em todos os procedimentos necessários. O Nuno entendeu transmitir a todos os colegas e staff a situação com que estava confrontado. Para evitar especulações, com o assentimento do Nuno, entendemos tornar público, sendo que é nestas horas que homens e instituições são colocados à prova. Neste caso para nós é fácil estar aqui nesta hora de dificuldade, por paradoxal que possa parecer. O Nuno contará com o apoio de todos nesta casa, dirigentes, staff, todos os colegas, e todos os que cá trabalham.", continuou.

O presidente do Vitória de Setúbal fez ainda um apelo e mostrou-se confiante.

"Para além disso, faço também um apelo público a toda a família vitoriana, porque quando um dos nossos está mal, todos nós estamos mal. Por isso convoco toda a família vitoriana a transmitir da forma que entender o apoio que nestas ocasiões é sempre importante. Estou certo que vai acontecer. Da parte do Vitória [de Setúbal] ele sabe que contará com todo o apoio na medida do possível. Sendo o Nuno um lutador, estando garantido o apoio, estamos certos que irá vencer esta batalha. É de realçar o que ele nos disse, que aquilo que queria para o ajudar era que continuássemos a ganhar. É isso que vamos fazer, porque o Nuno merece e porque estamos todos convictos que irá ganhar esta batalha", concluiu.