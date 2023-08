Vitória perde nas grandes penalidades e está fora da Liga Conferência

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Equipa minhota caiu na segunda pré-eliminatória, em casa, frente ao Celje. Equipa eslovena venceu por 1-0 e foi mais feliz nos penáltis.

O Vitória foi eliminado na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência, ao perder com os eslovenos do Celje no desempate por penáltis, em encontro disputado em Guimarães.

Depois de ter vencido na primeira mão na Eslovénia por 4-3, a equipa vimaranense não conseguiu segurar a vantagem em casa e um golo de Bajde, aos 65 minutos, colocou o Celje com a eliminatória igualada.

O encontro não voltou a sofrer alterações no marcador no tempo regulamentar e prolongamento, pelo que esta pré-eliminatória teve de ser resolvida nos penáltis, nos quais o Celje foi mais eficaz, vencendo por 4-2.

Com o Vitória fora, a representação portuguesa na prova está agora a cargo do Arouca, que vai entrar em ação na terceira pré-eliminatória, na qual vai defrontar os noruegueses do Brann.