Vitória de Guimarães defendia um modelo diferente para a Taça da Liga

O Vitória de Guimarães defendia a introdução de um modelo diferente daquele que vai entrar em vigor na Taça da Liga a partir da época 2024/25, passando a ser disputada apenas pelos quatro primeiros classificados do campeonato anterior.

Na recente Cimeira de Presidentes, o líder do Vitória, António Miguel Cardoso, mostrou-se favorável à continuidade de um campeonato com 18 equipas, de forma a promover maior proximidade entre os adeptos e estimular a competitividade do futebol português, sugerindo que os oito primeiros classificados tivessem acesso à Taça da Liga a realizar num sistema pré-definido de play-off. Os quatro semifinalistas disputariam então a final four.

Segundo O JOGO apurou, o Vitória de Guimarães defendeu que com esta modalidade o campeonato ficaria muito mais atrativo, pela importância que o oitavo lugar da classificação passaria a ter. Na mesma Cimeira, António Miguel Cardoso terá sido informado pelo presidente da Liga, Pedro Proença, de que o processo de decisão pela opção da final four estava ainda em estudo e que nada estaria decidido.