V. Guimarães: renovação de contrato de Moreno está em cima da mesa

Moreno Teixeira sublinha qualidade dos jogadores que treinou e que serão "apetecíveis" para o mercado de transferências, dando exemplos de alguns que cresceram imenso. Treinador do V. Guimarães acredita que não haverá nenhuma revolução no plantel, mas está preparado para encontrar soluções, como aconteceu quando perdeu André Almeida para o Valência.

Orgulhoso pelo crescimento dos jogadores do V. Guimarães, Moreno Teixeira encara com naturalidade a possibilidade de alguns serem transferidos neste mercado. "A qualidade dos atletas que competiram na nossa equipa torna-os apetecíveis, e não me surpreende nada se perdermos dois ou três atletas, porque é assim que as coisas funcionam. Depois, compete-nos encontrar soluções e começar a trabalhar outros para aparecerem, como aconteceu com o André Almeida", declarou o treinador do Vitória, em entrevista ao jornal Desportivo de Guimarães.

Resignado com as leis do mercado, Moreno está certo de que não haverá nenhuma revolução no plantel. "Teremos entradas e saídas, como em todos os plantéis. Na época que acabou, o Vitória perdeu 13 ou 14 jogadores que tinham tido mais de 1500 minutos na temporada anterior. O Vitória não terá este tipo de reformulação, vai manter um grupo mais estável. Estamos a trabalhar nisso, perceber quem nos pode acrescentar, mas nunca fazendo as coisas na base da emoção", justificou, falando concretamente sobre a possibilidade de perder Ibrahima Bamba, jogador que tem agitado o mercado em Inglaterra, onde é muito pretendido pelo Aston Villa. "Não sei se [a saída] é inevitável, o processo está com a Administração. O Ibrahima Bamba mostrou ao longo do ano que tem condições para ir para outros patamares. Hoje, é um ativo muito maior do que era no mercado de inverno ou no início da época; vale muito mais do que valia há quatro ou cinco meses. Mas, como o Ibrahima Bamba, também posso apontar o André Amaro, o Dani Silva e outros atletas", destacou.

Moreno dá ainda mais alguns exemplos que cresceram ao longo da época. "Apareceram jogadores como o Zé Carlos e o Dani Silva, que vieram de escalões inferiores. Aponto também o exemplo de Tounkara, que há dois ou três anos competia nos distritais de França e hoje já provou que dá resposta na equipa principal. O André Amaro teve um crescimento notável e vai agora ao Europeu", elogiou, destacando ainda o comportamento de Mikey Johnston, jogador emprestado pelo Celtic e que não deve continuar. "É um miúdo que se adaptou bem ao grupo, aos valores do clube. Senti-o feliz ao longo do ano, com o rendimento que todos percebemos. Agora, é um processo que não depende só do Vitória", lembrou o treinador vitoriano.

Saída da Taça deixou marcas

Moreno Teixeira deixou claro que o primeiro grande objetivo para a próxima época passa por entrar na fase de grupos da Conference League, mas também melhorar o sexto lugar alcançado em 2022/23 e chegar longe nas taças. "A forma como saímos da Taça de Portugal, frente ao Braga, deixou marcas. Estávamos a vencer por 2-0 e sofremos três golos em seis minutos. Nunca mais acontece um jogo daqueles, nunca mais! Serviu de aprendizagem. Não têm noção do quanto queríamos ter sucesso na Taça de Portugal", reconheceu.

Renovação está em cima da mesa

Apesar de ter mais um ano de contrato, Moreno deixa aberta a possibilidade de renovar. "São coisas que se têm falado. Não há nenhum treinador que fique rico a treinar o Vitória. Se me dizem se quero melhorar o contrato, claro que quero, mas também o da minha equipa técnica. Hoje temos condições para falar disto como não tínhamos há 10 meses, quando não tínhamos provado nada. São coisas que se resolvem no momento certo, não estou minimamente preocupado", referiu o treinador, em declarações ao jornal Desportivo de Guimarães. Para trás ficou o inesperado convite para render Pepa. "Dei treino da equipa B numa terça-feira de manhã e ao princípio da tarde estava a ser convidado para assumir a equipa principal. Tinha de aceitar o convite, porque percebia que a oportunidade podia nunca mais surgir", justificou.

Queria mais nos sub-21

Celton Biai, André Amaro e Zé Carlos foram convocados para o Campeonato da Europa de sub-21, o que deixou Moreno muito feliz, mas o treinador do Vitória considera que podiam ter sido convocados "mais alguns" jogadores do Vitória. "Não quero discutir opções, mas tínhamos o Händel, o Dani Silva e o Maguinha [Miguel Maga] além do Hélder Sá e do Afonso Freitas. Desejo aos três que estão que lhes corra tudo bem. Aos que não foram, percebam que isto é só uma etapa e que têm mais 15 anos pela frente para provarem o que valem", declarou o técnico vitoriano.