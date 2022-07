V. Guimarães e Casa Pia acertaram transferência de Jota Silva

Jota Silva foi oficializado no primeiro dia de junho

Sociedade desportiva reconheceu que o Casa Pia ainda tinha direitos sobre o extremo e vai pagar uma verba, evitando assim ser penalizada futuramente.

Jota Silva deixou de ser um caso para o Vitória de Guimarães e Casa Pia. O extremo havia sido anunciado pelos minhotos como um reforço sem custos, mas o clube lisboeta fez valer a tese de que ainda teria direitos sobre o jogador por ter acionado atempadamente uma opção de renovação depois de o contrato ter expirado a 30 de junho.

Perante a ameaça de uma queixa na UEFA, o Vitória reconsiderou e tratou de negociar a transferência de Jota com o Casa Pia, tendo chegado nesta segunda-feira a um entendimento com o anterior clube do jogador.

O acordo passará pelo pagamento de uma verba e pela eventual partilha do passe. Fonte da SAD do Vitória confirmou a O JOGO o acordo, não revelando, porém, mais detalhes.