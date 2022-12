V. Guimarães confirma: "Não temos capacidade para manter o Mikey Johnston"

Vice-presidente Nuno Leite revela que o extremo voltará ao Celtic no fim da época. Empréstimo "é sem opção de compra" e o clube "não tem possibilidade de o adquirir em definitivo". Ibrahima Bamba, que em outubro prolongou o contrato até junho de 2026 e continua com uma cláusula de 30 milhões, tem, segundo o dirigente, "mercado pela exibições monstruosas que tem feito."

Emprestado pelo Celtic, Mikey Johnston não continuará a ser jogador do Vitória de Guimarães quando a época terminar, em maio de 2023. "É um empréstimo sem opção de compra e, infelizmente, o Vitória não tem capacidade para adquirir em definitivo jogadores desta qualidade", afirmou, a O JOGO, Nuno Leite, vice-presidente, confirmando o que revelara numa entrevista concedida ao "Desportivo de Guimarães".

"Há que desfrutar dele até ao fim da temporada. É um grande jogador, um extraordinário profissional que ajuda o grupo. Infelizmente, o Vitória não terá possibilidade de o manter", adiantou, contando ao nosso jornal episódios que exemplificam "uma cultura diferente que é de sublinhar e elogiar".

"Como dirigente, tenho visto uma coisa raríssima a que não estamos habituados no futebol. Quando é substituído pede desculpa pela exibição quando o jogo não lhe corre bem. "Desculpem, este não é o meu futebol, estou muito desapontado"", contou Nuno Leite sobre o ala escocês de 23 anos, que soma 12 jogos e um golo pelo Vitória.

Relativamente a Ibrahima Bamba, que em outubro prolongou o contrato até junho de 2026, mantendo a cláusula de 30 milhões de euros, Nuno Leite disse que "pelas exibições monstruosas que tem feito, seguramente que tem mercado", garantindo que "não tem acordo com ninguém". "Não chegou nenhum fax ao Vitória com uma proposta concreta. Não está vendido a ninguém", acrescentou, optando por "não dar sinais ao mercado". "Há, obviamente, na nossa cabeça um valor do qual não abdicaremos". Um valor, assegurou, "muito mais alto" do que seria em agosto.

Para a posição de lateral-esquerdo, o dirigente não confirmou a contratação de Pedro Amaral, do Rio Ave, dizendo apenas que "é um jogador interessante". "É um dos lugares em que podemos intervir. Estamos satisfeitos com o Hélder [Sá], com o Afonso [Freitas] e o Ryoya [Ogawa] tem tido as naturais dificuldades de adaptação a uma cultura totalmente diferente."

Espanhol Antoñín Cortés com saída confirmada

Cedido pelo Granada, Antoñín Cortés não vai continuar no Vitória, tal como O JOGO noticiara atempadamente. "É um bom profissional. Desejamos-lhe o melhor, é um excelente rapaz, mas as coisas não deram certo", explicou Nuno Leite. "Tem os princípios todos de um bom profissional, mas não foi feliz em Guimarães. Será, com certeza, noutro clube qualquer", disse sobre o extremo espanhol, que fez seis jogos e um total de 147 minutos.