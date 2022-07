V. Guimarães anuncia rescisão de contrato com sete jogadores

Moreno, treinador do V. Guimarães, e o presidente António Miguel Cardoso

Todos eles integraram a equipa B ou sub-23 em 2021/22.

Além do reforço do plantel para 2022/23, o V. Guimarães vai igualmente arrumando a casa, tendo anunciado esta terça-feira a rescisão de contrato com sete jogadores, todos eles pertencentes à equipa B ou sub-23 na época transata.

"O Vitória Sport Clube informa que chegou a acordo com os atletas Elias Abouchabaka, Abel Jochua, David Álvarez, Hugo Cardoso, João Pinto, Pedro Cancelo e Pedro Soares para a rescisão dos respetivos contratos que os ligavam ao clube", informou o clube minhoto no site oficial.

Este lote junta-se às saídas de Agostinho Mané, Alden, Diogo Cardoso, Diogo Paulo, Henrique Martins, Hugo Nunes, João Tomaz, Maga, Mário Évora, Nuno Pereira, Zié Ouattara, Pedro Silva, Rúben Marques e Etienne Eto"o, que terminaram contrato com o clube a 30 de junho passado.