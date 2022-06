Tomás Händel falha a pré-época e deixa mensagem nas redes sociais

Internacional sub-21 do V. Guimarães foi operado esta semana, devido a uma lesão muscular na coxa esquerda sofrida no passado dia 13 de fevereiro.

Tomás Händel vai falhar a pré-época do V. Guimarães e os primeiros jogos oficiais da nova temporada, devido a uma lesão muscular na coxa esquerda que o obrigou a ser operado. Está até previsto que a paragem seja prolongada, o que constitui um duro revés para o internacional sub-21 português e para Pepa, numa altura em que o arranque dos trabalhos está marcado já para segunda-feira.

O médio foi sujeito a uma intervenção cirúrgica esta semana para debelar o problema muscular, depois de o departamento médico do Vitória ter chegado à conclusão que o jogador não conseguiu recuperar com um método mais conservador.

"Porque nem sempre a tão aguardada conclusão de um dos períodos mais difíceis nesta minha curta carreira corre como todos desejaríamos, tive que recorrer à operação para regressar àquilo que tanto me faz feliz.

Já a recuperar e com a certeza de que todos os que me envolvem farão tudo para me ajudarem", escreveu o jogador nas redes sociais.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Tomás Händel (@tomashandel)

Tomás Händel vai agora começar um novo processo de reabilitação, estado prevista uma paragem prolongada. Além do período de recuperação, terá ainda de ganhar o ritmo competitivo necessário para voltar à ação, iniciando nessa altura a pré-época.

Utilizado em 19 jogos em todas as competições pela equipa principal do Vitória em 2021/22, num total de 1241 minutos, Tomás Händel lesionou-se a 13 de fevereiro deste ano, contra o Belenenses, tendo sido substituído, aos 53 minutos. Aparentemente, tratava-se apenas de uma lesão muscular sem gravidade, mas a verdade é que o regresso do médio à competição foi sendo sucessivamente adiado.

De volta aos treinos no relvado no dia 24 de março, o internacional sub-21 português deu sinais de estar a recuperar bem da lesão, mas a verdade é que nunca mais jogou até ao final do campeonato.

Além de falhar o início dos trabalhos, vai ainda perder os dois primeiros jogos oficiais, contra os húngaros do Puskás Akadémia, a contar para a segunda pré-eliminatória da Conference League. A equipa minhota joga a primeira mão em casa, a 21 de julho, e desloca-se à Hungria para o segundo jogo, a 28 do mesmo mês.