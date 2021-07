Tiago Silva perto do V. Guimarães numa contratação sem custos

Médio estará perto de rescindir com o Olympiacos e, uma vez livre, poderá assinar pelos vitorianos. Contratação não está incluída na eventual transferência de Edwards.

O Vitória de Guimarães está interessado na contratação de Tiago Silva, jogador que pertence aos quadros do Olympiacos. O médio de 28 anos não faz parte dos planos do técnico português Pedro Martins para este temporada e, ao que O JOGO apurou, está a tratar da rescisão amigável com o clube grego, com quem tem contrato até 2022. Uma vez livre de compromissos com o emblema da capital helénica ficará em condições de assinar pelos vimaranenses.

A transferência do médio que em Portugal fez o percurso profissional no Belenenses e no Feirense não estará incluída numa eventual mudança de Marcus Edwards para o Olympiacos, uma vez que a SAD do Vitória de Guimarães continua a apontar como prioridade numa eventual transferência do extremo inglês a verba - que já terá sido indicada aos gregos - de dez milhões de euros pelos 50 por cento do passe que lhe pertencem (a outra metade é do Tottenham).

Médio de características ofensivas, Tiago Silva é, normalmente, um "box-to-box", mas também pode ocupar zonas mais recuadas no meio-campo e até nos flancos, sendo assim um jogador polivalente no setor intermédio. Tem ainda a particularidade de bater os pontapés de canto com frequência e eficácia e de possuir um bom remate, mormente na execução de pontapés livres.

Na época passada, o jogador natural de Lisboa completou 21 jogos na equipa grega orientada por Pedro Martins depois de, em 2019/20, ter apontado quatro golos em 47 partidas pelo Nottingham Forest, do Championship, o segundo escalão de Inglaterra. Tiago Silva saiu de Portugal no verão de 2019 depois de três temporadas no Feirense, onde apontou seis golos em 28 partidas na época de 2016/17, três golos em 34 jogos em 2017/18 e mais cinco golos em 2018/19. Nas quatro temporadas anteriores, as primeiras como profissional, o médio esteve sempre ao serviço do Belenenses - somou 132 jogos e 14 golos -, clube onde terminou a formação, depois de a ter iniciado no Benfica.