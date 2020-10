Tiago pediu para ficar com Pedrão, Vitória recusou e cedeu o jogador

Treinador queria outro central e tentou reincorporar o ex-capitão no plantel. Vitória recusou e optou por emprestar o jogador.

Tiago Mendes tentou recuperar Pedro Henrique para o plantel do Vitória antes de o central seguir, por empréstimo, para o Al-Wahda, da Arábia Saudita.

O treinador não estava satisfeito com os jogadores que tinha à disposição e, soube O JOGO, pediu para ficar com o defesa brasileiro antes do fecho do mercado, situação que não mereceu concordância por parte do emblema vitoriano, que optou pela saída do jogador. De resto, sabe-se também que o Vitória tentou contratar Fábio Cardoso ao Santa Clara, mas neste caso foi o próprio jogador que recusou a transferência.

Presença constante no onze nas últimas épocas, Pedro Henrique nunca entrou nos planos de Carlos Freitas para 2020/21 e estava a treinar à parte até seguir para a Arábia Saudita. O central tem contrato com o Vitória até 2022.