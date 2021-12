SAD do Vitória aprova "plano" que prevê vendas de 10 milhões em janeiro

Miguel Pinto Lisboa, presidente do V. Guimarães

Redação com Lusa

Emblema de Guimarães pretende ainda reduzir a massa salarial, limitar a 100 o número máximo de jogadores com contrato e diminuir o passivo da SAD.

A SAD do Vitória de Guimarães espera amealhar 10 milhões de euros em janeiro de 2022, segundo um "plano estratégico" para aumentar receitas e reduzir custos, aprovado esta quarta-feira em assembleia geral de acionistas.

Esse documento, que "estabelece metas para a gestão da sociedade", foi "aprovado pela ampla maioria da estrutura acionista representada" na sessão, refere a nota publicada hoje pelos vimaranenses no sítio oficial.

Segundo esse "plano estratégico", e do qual O JOGO já tinha dado conta, os vitorianos assumem que a estimativa de 10 milhões de euros a partir da "venda de ativos" no próximo mercado de transferências resulta da necessidade de "garantir tesouraria suficiente" para o que a sociedade faça "a gestão do dia a dia" em "condições financeiras adequadas e "performance" desportiva positiva".

O emblema de Guimarães pretende ainda reduzir a massa salarial, limitar a 100 o número máximo de jogadores com contrato e diminuir o passivo da SAD de 61 milhões de euros, valor apurado no fim da temporada 2020/21, para 38 milhões na conclusão da época em curso.

No relatório e contas referente a 2020/21, o Vitória de Guimarães apresentou um resultado líquido negativo de 8,2 milhões de euros, interrompendo um ciclo de seis anos com resultados positivos.

Na assembleia geral de acionistas de hoje, a SAD vimaranense ratificou ainda a cooptação de Pedro Vinagreiro para o cargo de vogal do Conselho de Administração, em substituição de Fernando Marques, e elegeu a empresa BDO & Associados para o cargo de "fiscal único" da sociedade, desempenhado até agora pela sociedade Carlos Cunha & Associados.