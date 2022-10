PSG está atento a Ibrahima Bamba, dizem em Espanha

Jornal Marca refere que o jogador do Vitória de Guimarães está na lista de alvos do emblema parisiense.

O PSG estará interessado em Ibrahima Bamba, jogador do Vitória de Guimarães, de acordo com informações do jornal Marca.

Segundo as mesmas informações, o emblema parisiense não pára a sua atividade no que ao mercado de transferências diz respeito e, apesar de o alvo prioritário ser Rafa Marín (Real Madrid), o jogador do clube minhoto é uma das opções consideradas pelos franceses.

Ainda de acordo com o diário desportivo espanhol, o PSG esteve mesmo em Guimarães para observar o jogador com nacionalidade italiana e costa-marfinense, na receção do Vitória ao Benfica, partida que terminou empatada, 0-0.

De recordar que Ibrahima Bamba renovou recentemente com o V. Guimarães até 2027, ficando com uma cláusula de rescisão no valor de 30 milhões de euros.