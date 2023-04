Prodígio egípcio a caminho do V. Guimarães

Omar Khedr é o primeiro sinal da parceria tripartida entre o Vitória, Aston Villa e Zed FC

O extremo-esquerdo Omar Khedr, 17 anos, vai assinar pelo V. Guimarães quando fizer 18 anos. Atualmente ao serviço do Zed FC, do Egito, o promissor atleta esteve recentemente em destaque num torneio onde estiveram equipas como Vitória, Feyenoord, Panathinaikos, Al-Ahly e Aston Villa, tendo sido eleito o melhor jogador da prova.

A qualidade de Omar Khedr saltou à vista e pouco depois viajou até Inglaterra para ser observado pelo Aston Villa, tendo mesmo tirado fotografias ao lado do treinador da equipa principal, Unai Emery, e com grandes figuras do plantel, como Douglas Luiz e Philippe Coutinho. Khedr deixou boas indicações no Villa Park, mas, para já, vai começar a aventura europeia em Guimarães. Trata-se do primeiro sinal da parceria tripartida entre o Zed FC, o Vitória e o Aston Villa.

O emblema egípcio é detido por Naguib Sawiris, familiar de Nassef Sawiris, proprietário dos "villans" e de 46 por cento do capital social da SAD vitoriana. O acordo foi anunciado nas redes sociais dos egípcios. "Esta troca de talentos entre o Zed FC e o Vitória vai criar um mercado maior e mais atraente para clubes europeus de topo", pôde ler-se.