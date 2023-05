Primeiro reforço do V. Guimarães para 2023/24 enfrenta paragem prolongada

Há fortes suspeitas que Telmo Arcanjo tenha sofrido uma rotura de ligamentos, o que vai motivar uma intervenção cirúrgica ao jogador do Tondela, que já assinou um contrato válido por quatro épocas

Reforço do V. Guimarães, Telmo Arcanjo lesionou-se com gravidade no jogo de segunda-feira do Tondela contra o FC Porto B. O jogador que está no emblema beirão desde 2019/20 sofreu uma lesão no joelho direito, suspeitando-se de rotura de ligamentos. A confirmar-se esta forte possibilidade - dependente da conclusão dos exames de reavaliação a que será sujeito -, Arcanjo vai falhar vários meses da primeira época ao serviço dos vitorianos.

Azar na penúltima jornada da II Liga para o médio, que também joga a extremo e esta época até foi utilizado como ponta-de-lança. Saiu segunda-feira, em lágrimas, na primeira parte do jogo contra o FC Porto B.

O médio de 21 anos saiu aos 36 minutos da receção à equipa B dos dragões, para a 33.ª jornada da II Liga, abandonando o relvado em lágrimas, a mancar, amparado pelos responsáveis médicos do departamento médico do Tondela.

Por já ter assinado um contrato, válido por quatro épocas, o Vitória está a acompanhar a situação do internacional cabo-verdiano, estando em contacto com o Tondela para ficar a par do resultado dos exames médicos que tem efetuado e saber, por exemplo, da necessidade de ser submetido a intervenção cirúrgica.

Proveniente do Belenenses, onde fez grande parte da formação - começou no SL Olivais e esteve, nos infantis, no Sporting -, o centrocampista, que também joga com frequência como extremo e que esta época até chegou a ser utilizado a ponta-de-lança, chegou ao Tondela no verão de 2019. Em 2019/20 fez 24 jogos e seis golos pelos juniores e estreou-se pela equipa profissional - dois jogos -, onde começou a ganhar espaço a partir de 2020/21, temporada em que participou em 14 duelos da I Liga e um da Taça de Portugal. Em 2021/22 fez 12 jogos e uma assistência e esta época apontou oito golos e fez cinco assistências em 36 partidas.