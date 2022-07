Pepa deixa o comando técnico do V. Guimarães

Treinador de 41 anos deixa o cargo antes do arranque da temporada. Esta é uma decisão tomada pela SAD vitoriana.

Pepa está de saída do comando técnico do V. Guimarães, numa decisão tomada pela SAD, apurou O JOGO. O técnico de 41 anos deixa o cargo antes mesmo do arranque oficial da temporada, marcado para dia 21, quando a equipa receber os húngaros do Puskás Akadémia, para a primeira mão da segunda pré-eliminatória da Conference League.

Pepa, 41 anos, assumiu o comando do V. Guimarães na época passada, totalizando 17 vitórias em 40 jogos oficiais realizados. No campeonato, alcançou o sexto lugar, permitindo ao emblema minhoto regressar às provas europeias.