Oficial: Vitória de Guimarães contrata avançado na Liga 3

Patrick chega à Cidade-Berço por empréstimo do Oliveira do Hospital, com os vimaranenses a assegurarem opção de compra. Já representou, em Portugal, o Leixões e era um dos segundos melhores marcadores da Série B da Liga 3

Há novo reforço para o ataque do Vitória de Guimarães. Patrick chega do Oliveira do Hospital por empréstimo e vai atuar na equipa B dos vimaranenses.

O brasileiro de 22 anos era um dos segundos melhores marcadores da Série B da Liga 3, com sete golos em 12 jornadas. Apesar de chegar cedido, vimaranenses ficam com opção de compra.

Em declarações aos canais do Vitória de Guimarães, Patrick, que também já representou o Leixões, prometeu muito trabalho aos adeptos.

"Os meus pontos fortes são a velocidade nas costas da defesa e a finalização. Penso que também tenho um bom jogo aéreo, mas é difícil falarmos de nós próprios porque se falo bem pode até parecer vaidade e não é isso que quero. Estou muito ciente daquilo que me espera e sei que vou ter de trabalhar muito para merecer o meu lugar", referiu.