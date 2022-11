Moreno e as lesões: "Quem estiver apto, tem é de jogar bem e ganhar"

Declarações de Moreno, treinador do Vitória, na antevisão ao jogo com a B SAD, a contar para a fase de grupos da Taça da Liga.

Jogo decisivo contra o B SAD: "Sem dúvida. Só há um resultado que nos pode satisfazer: a vitória. Qualquer outro resultado coloca-nos fora da competição. Preparámo-nos nesse sentido. Sabem que qualquer equipa da II Liga pode causar problemas equipas da primeira e o B SAD tem qualidade. Temos que trabalhar para ganhar para depois podermos pensar em alcançar a Final Four. Foi dessa forma que preparámos o jogo".

Mudança de chip para a Taça da Liga: "Preparámos este jogo como os outros. Não olhamos às diferenças. É nosso calendário, vamos defrontar agora o B SAD. Por termos atletas na seleção e por termos tido vários lesionados, não conseguimos ir além de um empate com o Vilafranquense e esse resultado da primeira jornada obriga-nos agora a pensar na vitória. Nunca diferenciamos os jogos. É mais um, é competição. Temos de abordar todos os momentos competitivos com o mesmo rigor. O rigor e a disciplina terão de ser os mesmos de outras competições, embora com um acréscimo: desta vez, temos a obrigação de ganhar. Até ao momento, tínhamos a obrigação de ser profissionais; já amanhã temos a obrigação de ganhar. É uma cobrança interna e o acredito que os jogadores vão dar uma reposta positiva".

B SAD bem estudado: "Conhecemos bem o B SAD. Houve um acréscimo de qualidade a partir do momento em que entrou o Nandinho. Vimos o Mafra empatar no Dragão e a Oliveirense empatou também com o Santas Clara. Temos que ser nós a resolver o jogo. Vamos jogar em nossa casa e temos que acabar com uma vitória".

Novas opções vindas dos sub-21 misturadas com baixas: "A realidade é que o André Amaro veio lesionado dos sub-21 e está fora. O Celton Biai e o Zé Carlos estão disponíveis. Não nos vamos agarrar aos jogadores que temos de fora, temos de nos focar nos que estão bem para podermos ganhar. Qualquer treinador quer ter o plantel completamente disponível, o grupo que jogou contra o Vilafranquense dava-nos total confiança. Quem estiver apto, tem é de jogar bem e ganhar".