Moreno: "Aceito a insatisfação dos adeptos, eles pensam muito com a emoção"

Declarações de Moreno após o Vitória de Guimarães-Arouca (0-2), jogo da 24.ª jornada da I Liga Bwin

Sobre o jogo: "Foi por ter sofrido o primeiro golo, a equipa desequilibrou-se depois disso. Fizemos uma primeira parte muito bem conseguida, faltou-nos o que tem faltado ao longo da época, alguma eficácia ofensiva, finalizar as muitas oportunidades que tivemos. Se a nossa equipa não consegue estar em vantagem, sente dificuldades. O golo do Arouca intranquilizou-nos claramente e as mexidas não tiveram o impacto que estávamos à espera, porque era difícil entrar no jogo. O Arouca baixou linhas, houve menos espaço para nós e depois o segundo golo tirou-nos muito do jogo. O Ibrahima [Bamba] teve dificuldades [físicas] e ficámos quase com menos um."

Sobre o adversário: "O Arouca tem qualidade e sente-se muito confortável sem bola e a sair em transições. Devíamos ter sido mais rigorosos, parabéns ao Arouca, foram mais eficazes."

Críticas: "Aceito a insatisfação dos adeptos [com as substituições], eles pensam muito com a emoção, nós temos a obrigação de pensar com a razão. Não mexi na linha de três [defensiva], porque podia desequilibrar ainda mais a equipa atrás, foi uma opção tática minha, claro que com a limitação do Ibrahima isso piorou. O Tiago Silva tinha corrido muito e estava muito desgastado, queria refrescar o meio-campo, não é por meter mais homens na frente que se criam mais oportunidades."

Melhor casa da época: "A mensagem hoje é de gratidão pelo apoio que nos deram, quem conhece o Vitória sabe que os adeptos são isto e não é por termos perdido que vão deixar de apoiar. Eles são adeptos de uma paixão, não de vitórias. Posso prometer trabalho e dedicação. Tenho zero a apontar aos nossos atletas, eles não deixaram de ter a qualidade das últimas seis jornadas, são do melhor que há nosso futebol".