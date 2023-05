Mikel Villanueva pode ser opção frente ao Gil Vicente

O central venezuelano, que recuperou de uma mialgia, pode estar disponível na receção do Vitória ao Gil Vicente

Mikel Villanueva já se encontra praticamente recuperado de uma mialgia e pode estar em vias de reintegrar os trabalhos da equipa principal.

Se não apresentar sinais de queixa, o central de 30 anos poderá ser opção para a receção ao Gil Vicente este domingo.

A defesa do Vitória poderá estar em máxima força no último jogo da época em casa com Ibrahima Bamba de regresso, após suspenso por cartões amarelos, e com Tounkara e André Amaro também disponíveis.

Fora das disponibilidades para Moreno estão o guarda-redes Celton Biai devido a uma mialgia na coxa direita e o médio André André que está a recuperar de um traumatismo no joelho direito.

Com o apuramento europeu já garantido, os vimaranenses querem ainda assegurar o quinto lugar do campeonato.