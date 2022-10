"Jogo com o Benfica mostrou que nos conseguimos bater com qualquer equipa"

Jota Silva fez a antevisão do jogo com o Paços de Ferreira e recordou exibição com o Benfica.

Jota Silva regressou à titularidade no V. Guimarães na última jornada, contra o Benfica, e prepara-se para voltar a jogar de início este sábado, às 20h30, em Paços de Ferreira. Em declarações aos meios do clube, o extremo contratado ao Casa Pia fez a antevisão do encontro com os castores.

Preparação: "A equipa está a preparar o jogo como prepara todos os outros. Com uma grande vontade de ganhar, que é isso que vamos tentar fazer, entrar para ganhar. O grupo está a trabalhar bem, a assimilar bem as ideias e vamos à procura dos três pontos no sábado. O último jogo mostrou, mais uma vez, que nos conseguimos bater com qualquer equipa deste campeonato. Somos o Vitória, entramos em todos os jogos para ganhar, e mais importante que olhar para trás, é olhar para a frente, para este desafio que vamos ter, que vai ser muito complicado, e temos de estar na máxima força para vencer."

Paços de Ferreira sem ganhar: "Os momentos são muito subjetivos. Vai ser um jogo muito difícil, temos de estar preparado para tudo, sabemos da exigência deste jogo, não vamos facilitar em nada e temos de ter a mesma postura que tivemos nos últimos jogos, concentrados, determinados, e com vontade de vencer."

Apoio: "Os adeptos têm sempre um papel fundamental. Ajudam-nos, motivam-nos muito e contamos com eles não só para este, mas para todos os jogos e vamos fazer tudo dentro de campo para os orgulhar e vamos tentar trazer a vitória."

Titularidade: "Este grupo de trabalho é forte e unido. Acho que isso é meio caminho andado para fazermos coisas bonitas esta época. Puxamos todos uns pelos outros, damos todos a vida uns pelos outros e estamos sempre mais perto de vencer. Trabalho todas as semanas para jogar, mas mais importante que ser titular ou entrar, é poder ajudar a equipa e é isso que eu estou motivado a continuar a fazer."

Feliz em Guimarães: "Tem sido um prazer, tem sido muito bom mesmo. Sentir o apoio dos adeptos, vestir esta camisola, defender este símbolo é diferente de tudo e de todos. Espero continuar a ajudar a equipa, que é para isso que trabalho todos os dias, estou muito feliz por ajudar o Vitória."