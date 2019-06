Primeira chamada no Vitória com Víctor García

Privado de Sacko, ao serviço da seleção do Mali, Ivo Vieira decidiu a reincorporação do lateral venezuelano na pré-época.

Pouco feliz com Luís Castro, Víctor García terá a oportunidade de se mostrar a Ivo Vieira na pré-época. O jogador venezuelano representou o Famalicão na segunda metade de 2018/19, num quadro de empréstimo, e compensará a ausência temporária de Sacko, que se encontra no Egito ao serviço da seleção do Mali para disputar a CAN - a fase de grupos vai durar até ao começo de julho. O novo treinador do V. Guimarães levou ainda em conta o facto de Dodô ter sido devolvido ao Shakhtar, não sendo para já uma certeza a renovação da cedência do brasileiro, facilitada pela recente transferência de Luís Castro para o clube ucraniano. Em cima da mesa está ainda o central Bondarenko, para que o Shakhtar não tenha de desembolsar cerca de um milhão de euros por Luís Castro e pelos adjuntos que o acompanharam.

O regresso de Dodô a Guimarães, que ainda está a ser discutido entre o Vitória e o Shakhtar, será uma má notícia para Víctor García, mas até poderá não determinar uma segunda dispensa. É que Sacko está bem cotado no mercado, estando na mira, a par de Wakaso, do Besiktas há algum tempo, e a eventual venda do maliano acabaria por abrir uma nova vaga na defesa. Seja como for, o defesa venezuelano passou na primeira triagem de Ivo Vieira, estando garantido no arranque da preparação dos vimaranenses, agendado para segunda feira. A partir daqui, tudo será possível, podendo Víctor García candidatar-se a uma época mais proveitosa do que em 2017/18, quando somou 21 jogos pelo V. Guimarães, depois de se ter desvinculado do FC Porto, clube onde cumpriu uma parte da formação até alcançar a equipa B. Tudo dependerá do que mostrar nos treinos e jogos da pré-temporada, estando marcado para 25 de julho a primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa, diante do Jeunesse d"Esch (Luxemburgo) ou do Tobol Kostanay (Cazaquistão).