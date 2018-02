José Peseiro assume Vitória de Guimarães esta quarta-feira  

Dez dias depois de Pedro Martins ter deixado o clube, logo após o histórico desaire no dérbi minhoto, Júlio Mendes contratou José Peseiro. Vítor Campelos, que orientou na Madeira, regressa aos B

José Peseiro já estará hoje, às 15h00, em Guimarães, no Complexo onde deverá orientar o treino da equipa principal. O treinador, de 57 anos, e que estava sem clube - dirigiu durante seis jogos o Al Sharjah, clube dos Emirados Árabes Unidos, até ao passado mês de outubro - vai rubricar um contrato, sabe O JOGO, para além da presente época, faltando apenas saber se o mesmo se estende por mais de uma temporada.

Júlio Mendes, que vai a votos no próximo dia 24, no rescaldo do jogo com o Marítimo e que redundou na 13.ª derrota no campeonato, que praticamente hipotecou as aspirações europeias dos vimaranenses, confessou-se "muito desiludido e preocupado com o jogo com o Marítimo".

José Peseiro é um treinador experiente, com passagens por FC Porto (2015/16), Braga (2016/17)e Sporting (2004/05 e 2005/06). Pelos leões conta com uma presença na final da UEFA, onde perdeu, em Alvalade (1-3) para os russos do CSKA.

No seu vasto currículo como treinador, José Peseiro soma três títulos; dois nacionais - Taça da Liga (Braga) e II Liga (Nacional) - e um no estrangeiro: uma liga egípcia pelo Al-Ahly.