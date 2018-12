Francisco Ramos entre Tondela e Áustria

Plantel do Vitória tem 30 jogadores e a SAD vai fazer um reajustamento no mercado de janeiro. Francisco Ramos tem clubes interessados em Portugal e no estrangeiro, só falta escolher o rumo

Francisco Ramos está a ser disputado por Tondela e Áustria de Viena, quinto classificado do campeonato austríaco. O médio está de saída do Vitória no mercado de janeiro e em breve vai escolher o clube, da mesma forma que a SAD vai decidir se mantém ligação com o jogador (contrato até 2020) ou se opta pela saída definitiva.

Com duas competições na agenda, Luís Castro dirige um plantel com 30 unidades, um número elevado e que, por vezes, não permite a gestão mais eficaz do grupo, sobretudo em relação às expectativas dos jogadores. Daí que o mercado de inverno tenha sido apontado há muito como escape para alguns jogadores excedentários. Pelo potencial demonstrado e juventude, Francisco Ramos suscita o interesse de clubes nacionais e estrangeiros. De acordo com as informações recolhidas por O JOGO, o Tondela quer contar com o médio para Pepa atacar a segunda volta do campeonato com mais opções na zona central, um negócio que pode ser facilitado pelas excelentes relações entre os clubes. O emblema beirão tem a concorrência do Áustria de Viena, disposto a reforçar o plantel comandado pelo treinador Thomas Letsch, tendo em vista o objetivo do apuramento para as competições europeias.

Médio de 23 anos não faz parte dos planos de Luís Castro e está de saída neste mercado de inverno. Só jogou uma vez esta época

Nesta altura, a modalidade do negócio ainda está por revelar, sabendo-se que se for feito por empréstimo o clube recetor deverá ficar com opção de compra do passe. Desde muito cedo se percebeu que Francisco Ramos não entrava nos planos de Luís Castro. Se a ideia ganhou logo raízes na pré-época, com a competição a situação ficou comprovada. O médio não tem feito parte da lista de convocados de Luís Castro e só há registo de uma utilização: frente ao Valenciano, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, com 35 minutos em campo.