Ibrahima Bamba agita mercado e está na lista de clubes ingleses

Defesa/médio é apontado ao Arsenal e ao Aston Villa. SAD vitoriana está disponível para negociar; Clubes ingleses apontam a propostas entre os 10 e os 12 milhões de euros, o dobro do que ofereciam o Bolonha (Itália) e o Copenhaga (Dinamarca) no último mercado de transferências.

Ibrahima Bamba está a agitar o mercado em Inglaterra e pode permitir um bom encaixe financeiro ao V. Guimarães. Segundo a Imprensa daquele país, o promissor jogador está na lista de Arsenal e Aston Villa, tendo os responsáveis deste último clube já entrado em contacto com os representantes do defesa da equipa vitoriana. Recorde-se que a equipa que joga no Villa Park é propriedade dos donos do fundo V Sports, os multimilionários Nassef Sawiris e Wesley Edens, eleitos recentemente para o Conselho de Administração da SAD do Vitória de Guimarães.

Segundo O JOGO apurou, a SAD vitoriana está recetiva a negociar Ibrahima Bamba, mas apenas quando considerar que as propostas que venham a ser apresentadas estão à altura do valor do jogador, um dos destaques ao longo da temporada, e que tem a vantagem de apresentar um nível exibicional elevado como médio, a posição de origem, e como defesa-central, lugar onde atuou, com êxito, ao longo da época. Os vitorianos estão protegidos, tendo em conta que o número 22 tem contrato até 2025 e uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros. Para já, e ainda segundo a Imprensa inglesa, os clubes interessados estão dispostos a avançar com uma proposta entre os 10 e os 12 milhões de euros.

Ibrahima Bamba esteve para sair no último mercado de transferências, tendo, então, sido noticiado o interesse dos italianos do Bolonha, que estavam dispostos a pagar cinco milhões de euros, enquanto os dinamarqueses do Copenhaga elevaram a fasquia para os seis milhões, mas ofereciam uma proposta financeiramente mais vantajosa para o jogador. No entanto, na altura, a SAD presidida por António Miguel Cardoso entendeu que nenhuma das ofertas estava de acordo com o valor do jogador. Desta forma, Moreno Teixeira continuou a contar com o atleta, que se tornou imprescindível na equipa que garantiu o apuramento para a Conference League.