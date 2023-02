Fundo que detém Aston Villa tem acordo para aquisição de 46% da SAD do Vitória

Esta operação está pendente de aprovação dos associados em Assembleia Geral - a agendar brevemente -, conforme compromisso eleitoral assumido pelo presidente do clube

O Vitória de Guimarães anunciou que tem em mãos a possibilidade de assegurar um parceiro económico de enorme relevo. Trata-se do fundo V Sports., liderado por Nassef Sawiris e detentor da propriedade do Aston Villa FC, que já chegou a um princípio de acordo com António Miguel Cardoso para a compra de 46 por cento das ações da SAD por 5,5 milhões de euros.

Ao que O JOGO apurou, a concretizar-se esta operação, o Vitória irá manter-se como acionista maioritário da sociedade desportiva (apenas 3,16% do capital social está disperso por pequenos acionistas): o Conselho de Administração passará a ser composto por três administradores da Vitória Sport Clube, Futebol SAD e dois afetos ao fundo V Sports.

Segundo com o acordo firmado, o futuro parceiro da SAD suportará o investimento de dois milhões de euros em infraestruturas, a aplicar em dois anos, tornando ainda possível uma linha de crédito até 20 milhões de euros para investimentos no futebol, com juro de apenas 5,5%, sem comissionamentos.

Em resultado do pré-acordo estabelecido, o futuro parceiro da SAD suportará o investimento de dois milhões de euros em infraestruturas, a aplicar em dois anos, tornando ainda possível uma linha de crédito até 20 milhões de euros, com taxa de juro sob condições preferenciais.

Ao que O JOGO apurou, depois de ter ponderado e desistido desta parceria em maio de 2021, a V Sports retomou conversações com a atual direção do clube no verão do ano passado e a parceria começou a ter contornos definidos na segunda semana deste mês.

Esta operação está pendente de aprovação dos associados em Assembleia Geral - a agendar brevemente -, conforme compromisso eleitoral assumido pelo presidente do clube, sem prejuízo de, até à data da reunião magna, se realizarem sessões de esclarecimento sobre o tema.