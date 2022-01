Estupiñán já recebeu uma nova proposta de renovação do V. Guimarães

Estupiñan, avançado do V. Guimarães

Avançado termina contrato em junho de 2022.

O Vitória aproximou-se significativamente dos valores pretendidos por Oscar Estupiñán para renovar o contrato (expira em junho de 2022) por mais duas temporadas. A sociedade desportiva apresentou muito recentemente uma nova proposta, aguardando nesta altura por uma resposta do avançado colombiano, regressado à competição em Portimão, depois de ter recuperado da covid-19.

Recorde-se que a SAD já tratou de estender um pouco mais as ligações do lateral-esquerdo Hélder Sá e do médio Tomás Händel, dois jovens promovidos em definitivo à equipa A.

Estupiñán, 25 anos, leva sete golos marcados em 19 jogos da atual temporada.