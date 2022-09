Tomás Händel integrou a comitiva do V. Guimarães que se deslocou, esta quarta-feira, à Escola Básica de Joane, no âmbito da iniciativa "Conquistadores on Tour", integrada nas comemorações do Centenário do clube. O médio pôde comentar este marco histórico dos vitorianos e o período em que tem estado afastado da competição, devido a uma lesão.

Significado da iniciativa: "Estou no Vitória há muitos anos, desde pequenino, e sinto que esta iniciativa do clube é fantástica. Com esta visita temos a possibilidade de aumentar a proximidade entre o clube e os adeptos:"

Impacto destas visitas nos adeptos: "Queremos ter muitos mais adeptos. O Vitória é muito mais que um clube de futebol. O Vitória ensinou-me valores, como estar na vida e no futebol, acrescentou-me muito. Poder passar isto para a comunidade e para os mais jovens é um prazer."

Presente especial do Centenário: "Criar expectativas não é o ideal. Temos um plantel jovem, que dá o seu melhor e vamos ser melhores no final da época. Isto não é como começa, mas sim como acaba. O que podemos prometer é trabalho, honrar o símbolo que temos ao peito."

Desejo de voltar: "Sem dúvida, a vontade é muita. Quero recuperar bem, confio plenamente em mim e no departamento médico do Vitória para que isso aconteça. Estou impedido de fazer o que mais gosto, mas acredito que vou voltar rapidamente."