"Em miúdo, o Celton Biai fingia estar lesionado para que o suplente jogasse"

Gonçalo Reduto, treinador dos sub-15 do Benfica, registou o brilharete do guarda-redes Celton Biai pelos sub-21 de Portugal e acredita que acabará por conquistar a baliza vitoriana

Terceiro na linha de sucessão à baliza do Vitória de Guimarães, depois de Bruno Varela e Matous Trmal, Celton Biai impressionou pelos sub-21 de Portugal na recente partida frente à Islândia, de apuramento para o Europeu da categoria, evitando o pior com seis defesas de elevado nível. O guarda-redes foi meio caminho andado para o êxito da seleção nacional e encheu de orgulho Gonçalo Reduto, com quem trabalhou desde os benjamins do Benfica.