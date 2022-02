Nova eleição do Vitória não está "de maneira nenhuma" ferida de ilegalidade

Pedro Xavier, condutor do sufrágio vimaranense, admitiu, contudo, que o caso das alegadas falsificações de assinaturas na lista de Miguel Pinto Lisboa será apurado internamente

Uma denúncia de utilização de centenas de assinaturas falsas que estiveram integradas na lista de Miguel Pinto Lisboa, líder do V. Guimarães, fez soar os alarmes vimaranenses. O responsável pela eleição para a presidência do clube da cidade-berço, contudo, garantiu haver total legalidade das candidaturas que vão a votos.

"[Ilegalidades?] De maneira nenhuma. Se tivesse a mínima suspeita de que pudesse haver alguma situação ilegal seria eu próprio a denunciá-la de imediato e pôr-me-ia de lado em relação à chefia deste ato eleitoral", afirmou Pedro Xavier, à Renascença, ex-presidente da mesa da assembleia-geral do V. Guimarães.

Escolhido como condutor do processo eleitoral, em função do atual presidente da MAG vitoriana integrar a lista candidata de Miguel Pinto Lisboa, Pedro Xavier admite que o caso das alegadas falsificações de assinaturas será apurado internamente.

"O Conselho de Jurisdição irá analisar toda a situação e, se achar que é necessário, apresentará às instituições judiciais para que possam, eventualmente, avaliar quem poderá ter executado essa situação", referiu o antigo dirigente, salientando ser "inaceitável pessoas usarem o nome de outras para validarem listas".

Na passada terça-feira, a Mesa da Assembleia Geral do Vitória confirmou a legalidade da lista liderada por Miguel Pinto Lisboa, ressalvando que havia sido "detetadas [...] assinaturas que poderão suscitar dúvidas quanto à sua autenticidade", mas "não pode [...] aferir da existência da prática de falsificação".

Um dia depois, as três candidaturas foram validadas após serem removidas cerca de 500 assinaturas subscritoras da lista encabeçada pelo atual presidente vitoriano, tendo ficado com mais de 300 rubricas, exigência determinada pelos estatutos.

Pedro Xavier estimou que os envolvidos no próximo ato eleitoral do V. Guimarães, agendado para 5 de março, possam "virar a página", concorrendo com "clareza, respeito e elevação", e apelou, por fim, à "massiva participação" dos sócios.

A votos vão António Miguel Cardoso (lista A) que, em 2019, obteve mais de 30% dos votos, Alex Costa (lista B), antigo jogador da equipa principal e ex-treinador dos juniores e equipa B) e o presidente Miguel Pinto Lisboa (lista C).