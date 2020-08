Bruno Varela explica opção pelo Vitória: "Estamos a falar de um clube grande"

Guarda-redes de 25 anos que representou o Ajax nas duas últimas épocas assinou um contrato válido até 2024.

Bruno Varela, guarda-redes que assinou um contrato válido até 2024 pelo Vitória de Guimarães, explicou, em declarações aos meios do clube, as razões que o fizeram escolher a equipa orientada por Tiago Mendes.

"Primeiro, porque estamos a falar de um clube grande. O Vitória é um clube com uma estrutura muito grande e uma massa associativa muito exigente, e que tem objetivos. Sempre apreciei muito o Vitória, não só o clube, mas também os adeptos, a maneira como vivem o jogo e a equipa. Por mais mercado que houvesse, esta para mim era a melhor opção, e agora resta treinar bem e batalhar para merecer a confiança do treinador", começou por dizer o internacional sub-21 que nas duas últimas épocas representou o Ajax, da Holanda.

Deixar legado no Vitória é um dos objetivos de Bruno Varela, que vê esse espírito nos companheiros de equipa. "A partir do momento em que assino com o Vitória, assumo o compromisso de que vou trabalhar muito para que possa deixar o meu nome escrito na história deste clube. Acredito que todos os jogadores que se vinculam ao Vitória têm esse objetivo, e é importante termos esse pensamento", defendeu.

Sobre a concorrência por um lugar na baliza vimaranense, Varela acredita que o trabalho será o fator decisivo nas escolhas do treinador. "Ter experiência na I Liga não faz de mim melhor que o Nico [Nicolas Tié], o Matous [Trmal] e o Celton [Biai], que é com quem vou trabalhar. Obviamente que ajuda-me já ter alguma experiência e jogos na I Liga, que é o que é preciso para crescer, mas não faz de mim melhor do que os outros. Sei que vou ter de trabalhar no duro para poder merecer as oportunidades e a confiança do treinador", reconheceu o jogador que tem 58 jogos na I Liga, curiosamente 29 pelo Benfica e a outra meta pelo Vitória de Setúbal.

Os adeptos estão na mente do novo reforço para a baliza vitoriana, e enfatizou a importância dos mesmos para o futuro do clube. "Vou trabalhar muito para que possa dar muitas alegrias aos adeptos, tenho um respeito enorme por aquilo que eles são, sem duvida alguma que são a primeira linha da muralha do Vitória. Serei mais um a defender o Vitória. É um clube que precisa muito dos adeptos, porque eles empurram muito o clube, e estando aqui agora, tenho a certeza que com o apoio deles, podemos conseguir os nossos objetivos", apontou.

O guardião, que rubricou um contrato com a duração de quatro temporadas, avaliou positivamente a primeira sessão de trabalho, na qual já participou esta manhã, na Academia do Vitória. "Na primeira sessão, há sempre aquele entusiasmo, deu para conhecer os colegas novos, alguns já conhecia, mas houve uma maior envolvência com os guarda-redes, pois estive a trabalhar com eles. Também conheci todo o staff e as pessoas envolvidas aqui no clube, então foi positivo", concluiu.