Borevkovic comenta a transferência para o V. Guimarães: "Estou onde quero estar"

Rendido à "grandeza" do Vitória, o central deu conta de uma "receç ão calorosa" e confessou admirar há muito a devoção dos adeptos. "Fazem um barulho enorme no estádio, são incríveis"

Uma das principais lacunas do V. Guimarães assinaladas por Pepa situava-se na defesa e foi preenchida por Toni Borevkovic. Alcançado o acordo com o Rio Ave mediante o pagamento de 1,2 milhões de euros por 80% dos direitos económicos, com uma opção de compra pelos restantes 20%, a sociedade desportiva acertou um contrato válido para as próximas cinco épocas e o central de 24 anos assinou de boa vontade, juntando-se à nova equipa em Tróia ao princípio da noite de quarta-feira.

"Todos sabemos que o Vitória é um grande clube. Estou em Portugal há três anos e depressa apercebi-me da sua grandeza. Quando surgiu esta oportunidade, interessei-me logo", contou, sublinhando que a dimensão do Vitória reflete muito a paixão dos adeptos. "Sempre que jogava no estádio D. Afonso Henriques impressionavam-me. Fazem um barulho enorme. Era difícil jogar ali. São adeptos incríveis", apreciou.

Para trás, ficaram tentativas recentes do Dínamo Zagreb e do Braga. O técnico Carlos Carvalhal, que trabalhou com Borevkovic no Rio Ave, bem tentou levá-lo para a Pedreira, mas os valores propostos não convenceram o jogador croata e o Vitória chegou-se à frente com melhores argumentos. "Estou onde quero estar e também porque me quiseram. O treinador conta comigo, é um excelente profissional, e eu já só penso em dar tudo pelo Vitória", comentou o defesa, assumindo o desafio de "deixar uma marca" no novo clube.

"Todos têm esse pensamento. Quem não pensar dessa forma, jamais conseguirá chegar aqui. Acho que posso elevar a competitividade interna. O plantel tem muita qualidade, mas um bom balneário precisa disso. Vou dar sempre o máximo. Só assim podemos atingir as metas que pretendemos", avaliou.

Presente no treino de ontem e sujeito à praxe do túnel (com calorosas palmadas nas costas), Borevkovic manifestou-se ainda encantado com os companheiros. "Abraçaram-me logo, não estava à espera. Já me sinto integrado no grupo", relatou.

Rui Correia continua a ser avaliado por Pepa

A chegada de Borevkovic não precipitou o regresso antecipado de Rui Correia a Guimarães. Chamado na véspera do arranque do estágio, o central de 19 anos vai continuar a mostrar-se ao técnico Pepa, não estando previsto, para já, que volte à equipa B ou aos sub-23. Refira-se que Dominik Glawogger, o ex-técnico da segunda equipa secundária, retirou uma ação contra o Vitória depois ter chegado a um acordo em relação ao despedimento.