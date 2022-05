Apesar do interesse de Vítor Pereira, Rafa Soares está mais perto do Olympiacos

Vítor Pereira também queria o defesa, mas agora entende que tem quantidade e qualidade suficiente.

Pretendido por Olympiacos e Corinthians, Rafa Soares só quer resolver o seu futuro depois de terminar a época no V. Guimarães, porque sempre teve como objetivo ajudar o clube a regressar às competições europeias, mas a decisão pode estar para breve.

O campeão grego está bem posicionado para levar o lateral-esquerdo, tendo em conta que Pedro Martins não desiste do jogador. Em sentido contrário, O JOGO apurou que Vítor Pereira, treinador da equipa brasileira, esteve, de facto, interessado no defesa, mas agora entende que tem três laterais-esquerdos que lhe dão garantias de atacar uma época tão longa nas competições internas e na América do Sul.

Certa é a saída de Rafa Soares do V. Guimarães, que está a representar pela segunda vez, depois de ter vestido a camisola do clube minhoto em 2018/19 e na primeira metade de 2019/20. Nessa altura mudou-se para a Liga espanhola, tendo representado o Eibar durante uma época e meia no escalão principal. Essa foi, aliás, a segunda aventura no estrangeiro, depois d ter estado n Fulham, em 2017/18. E como não há duas sem três, a Grécia pode ser o destino.