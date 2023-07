Anderson é de novo hipótese e V. Guimarães apresentou proposta

Central brasileiro tem contrato com o Vizela até 2024, mas está nos planos dos vitorianos.

O Vitória de Guimarães continua no mercado à procura de um defesa-central. Uma vez que está praticamente gorada a hipótese de contratar João Basso, atendendo a que a verba solicitada pelo Arouca - dois milhões de euros - é considerada demasiado elevada pela SAD vitoriana, Anderson, central brasileiro do Vizela, volta a ser uma forte possibilidade para reforçar o setor mais recuado, confirmando-se o que O JOGO noticiou em meados de junho.

A SAD terá apresentado agora uma proposta formal à sociedade liderada por Joaquim Ribeiro, no valor de 700 mil euros, para acertar a transferência do central de 28 anos, mas o responsável máximo pela estrutura vizelense estará interessado em aumentar a parada para deixar sair o jogador que tem contrato até junho de 2024. As negociações podem, no entanto, ficar consumadas nos próximos dias.

No Vizela desde 2021, Anderson já teve propostas para sair no mercado de inverno e, neste verão, também esteve nos planos do Vasco da Gama e do Coritiba, mas deseja continuar em Portugal, onde fez 17 jogos em 2021/22 e, na época passada, 32 e três golos.