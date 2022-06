Wolves acenam com parte do passe: Vinagre amortiza Palhinha

É o eleito do Wolverhampton para substituir Rúben Neves na zona central do terreno.

João Palhinha é o eleito do Wolverhampton para substituir Rúben Neves na zona central do terreno e o clube inglês vai avançar com uma proposta pelo camisola 6 leonino.

Sem ter ainda transferido Neves e acusando alguma falta de capital financeiro para atacar outros alvos - basta recordar que não acionou a opção de 30 M€ por Trincão -, o clube inglês pretende baixar o preço de Palhinha. Está em cima da mesa, sabe O JOGO, a possibilidade de entregar ao Sporting parte do passe de Rúben Vinagre, isto de modo a amortizar o investimento.

Rúben Vinagre foi emprestado pelo clube inglês aos leões, emblema que colocou uma opção de compra que se tornou obrigatória em março. Só que por dez milhões de euros, o Sporting ficou apenas com 50% do passe do canhoto, com a outra metade a permanecer em Inglaterra.

Os leões acreditam que Vinagre poderá dar rendimento, apesar de só ter jogado 18 vezes, 11 delas como titular, números parcos para quem chegava como substituto direto de Nuno Mendes. A perspetiva de rentabilizar o ativo de 23 anos leva a que os leões tentem resgatar pelo menos mais 25% do passe do jogador, de modo a ter, no mínimo, 75% dos direitos económicos do atleta, por forma a lucrar grandemente com uma futura transferência.

Com a colocação de parte do passe de Vinagre no negócio, o Sporting poderá equacionar transferir Palhinha por verba a rondar os 20 milhões de euros, quando nesta fase ainda está determinado a colocar a fasquia na ordem dos 30 milhões de euros, longe dos 60 M€ da cláusula de rescisão.



PSG atento, mas também a estudar alvos de mercado

O PSG está também atento ao nome de Palhinha e, escreve o "Le Parisien", o português de 26 anos encontra-se numa lista restrita de nomes. Fofana, de 27 anos e a militar no Lens, é tido como o segundo alvo na revolução que os parisienses querem levar a cabo para o meio-campo.