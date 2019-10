Wendel na equipa sub-23 do Sporting em nome do compromisso: saiba mais detalhes

Médio brasileiro não foi chamado para o encontro com o Vitória e iniciou a semana na equipa sub-23.

A ausência de Wendel na convocatória para o encontro com o Vitória de Guimarães foi uma grande surpresa, tendo Silas explicado, após o encontro ganho por 3-1, que o médio "vai ter tempo para refletir". Wendel treinou esta segunda-feira com a equipa sub-23 em nome do compromisso com o grupo de trabalho, uma situação que se irá manter temporariamente, de acordo com a posição oficial do clube leonino.

O jogador de 22 anos infringiu o regulamento interno do Sporting, levando a que a equipa técnica, em consonância com a estrutura do futebol, decidisse aplicar as sanções adequadas, ou seja, uma multa e uma descida temporária à equipa sub-23.

Sabe O JOGO que esta decisão foi bem acolhida pelo grupo de trabalho, que saboreia a segunda vitória consecutiva, depois do triunfo por 1-0 frente ao Rosenborg, para a Liga Europa, onde Wendel foi titular.

Esta não é a primeira vez que o internacional jovem pelo Brasil está envolto numa situação polémica, depois de ter sido apanhado a conduzir sem carta de condução.