Virgínia já é reforço do Sporting e preço para a compra definitiva está definido

Ao que O JOGO apurou, o negócio será oficializado esta semana e o jogador de 21 anos estará em Lisboa brevemente para efetuar exames médicos. Era um alvo identificado desde a saída de Jesus em 2018

João Virgínia já é jogador do Sporting. O acordo foi finalizado nas últimas horas e o guardião português será cedido pelo Everton por uma temporada ao clube leonino.

Segundo O JOGO apurou, os leões ficam com a possibilidade de garantir o jogador no final da temporada, a troco de cinco milhões de euros caso exerçam a cláusula de opção, um negócio diferente do de Rúben Vinagre, por exemplo, que pressupõe um pagamento obrigatório de 10 milhões de euros ao Wolverhampton após o ano de cedência.

O guarda-redes de 21 anos estará em Lisboa para efetuar os habituais exames médicos e assinar o contrato com o Sporting ainda esta semana, estando, ao que pudemos apurar, a sua chegada prevista para amanhã. De acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, os salários vão ser suportados de forma igual pelos leões e pelo Everton, ou seja 50% por cada emblema.

Virgínia fez parte das seleções portuguesas de sub-17 e sub-19 que se tornaram campeãs da Europa. Em 2018 despertou a atenção no Europeu de sub-19 com dois jogos, nomeadamente o da final com a Itália. Logo depois da saída de Jorge Jesus do comando do Sporting, Virgínia esteve no radar leonino, mas mudou-se do Arsenal para o Everton; na primeira época em Liverpool foi cedido ao Reading, na segunda esteve nos sub-23 e em 2020/21 fez três jogos pela equipa principal dos toffees.

O natural de Faro vê com agrado o regresso a Portugal pela porta de um grande, ainda para mais sob a perspetiva de lutar com Adán pela baliza e aproveitar nas Taças internas a gestão de plantel que Rúben Amorim deverá promover na época.

O guardião de 1, 92m começou o seu percurso de formação no Ferreiras, no CB Portimão, rumando aos escalões de formação do Benfica em 2011, onde ficou até 2015, saindo, ainda juvenil, para o Arsenal. A equipa de recrutamento jovem do Sporting já identificara Virgínia nos escalões base.